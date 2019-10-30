Forbes назвал самых высокооплачиваемых умерших звезд. В рейтинг впервые включили Уитни Хьюстон

Певица Уитни Хьюстон, которая умерла в 2012 году, впервые вошла в топ-13 журнала Forbes. Она заняла 12 строчку с доходом в 9,5 миллиона долларов. Она обошла музыканта Джорджа Харрисона, заработавшего после смерти девять миллионов долларов.

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Рейтинг Forbes составляется на основе данных Nielsen Music и IMDBPro. Хьюстон за последний год «получила» за права на половину ее песенного наследия семь миллионов долларов. Кроме того, ремикс группы Kygo ее трека Higher Love набрал более 175 миллионов прослушиваний в сервисе Spotify.

Первое место занял король поп-музыки Майкл Джексон, который заработал 60 миллионов долларов. По сравнению с прошлым годом количество прослушиваний его песен увеличилось с 1,8 до 2,1 миллиарда. Большая часть денег поступает от переиздания композиций музыканта, шоу в Лас-Вегасе и долгосрочного контракта с Sony. Наследники Джексона также получили 287 миллионов долларов от продажи 10% его акций в музыкальном издательстве EMI Music Publishing.

Второе место досталось Элвису Пресли с 39 миллионами долларов. Его популярность не ослабевает, каждый год более 500 тысяч поклонников приезжает в его поместье «Грейсленд». Владельцы дома даже вложили 45 миллионов долларов в пристройку-музей под названием «Мемфис Элвиса Пресли».

Третью строчку рейтинг занял создатель пса Снупи и вселенной Peanuts художник Чарльз Шульц. Прибыль от использования его образов оценивается в 38 миллионов долларов.

В 2019 году истекает его лицензионное соглашение со страховой компаний Met Life.