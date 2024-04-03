Знаменитости 03 апреля 2024, 11:39 «Внешность — это не главное». Лепс рассказал, какие женщины его привлекают Лепс заявил, что в женщинах его привлекает честность, порядочность и доброта Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Народный артист России Григорий Лепс назвал черты женщин, которые имеют все шансы покорить его сердце. В беседе с 5-tv.ru он признался, что ценит честность, порядочность и доброту.

«Меня всегда привлекало, что в женщинах, что в мужчинах, честность, порядочность, доброта», — сказал артист.

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Певец заявил, что раньше у него было представление об идеальной женщине, а теперь его нет. Лепс оставил в секрете описание девушки своей мечты, но отметил, что на внешность смотрит, но это не главное. По его словам, избранница должна быть нормальным человеком, с которым удастся создать семью.

Артист добавил, что его не смущает алчность девушек. На вопрос, можно ли считать женщину порядочной, если она жаждет выгоды от мужчины, Лепс ответил риторически.

«Мне нужны деньги! Как вы считаете, я честный и порядочный человек?» — спросил он.

Недавно Лепс расстался с 20-летней возлюбленной. По его словам, он отдыхает от отношений.