Знаменитости 19 марта 2024, 13:29 «Вообще отдых сейчас». Лепс расстался с 20-летней возлюбленной Певец Григорий Лепс заявил о расставании с юной возлюбленной Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Российский певец Григорий Лепс признался, что его сердце опять свободно. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ он рассказал о расставании с возлюбленной.

«У меня вообще отдых сейчас. Как перед работой можно любовью заниматься», — сказал Лепс.

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Раньше артист заявлял о намерении воспитывать совместных детей с 20-летней избранницей.

В 2021 году певец разорвал отношения с супругой Анной Шаплыковой. Они прожили в браке 20 лет.

От Шаплыковой у Лепса трое детей — дочери Ева и Николь, а также сын Иван. В первом браке у артиста есть дочь Инга Лепс. С бывшей женой Анной Лепс остался в дружеских отношениях.

Ранее Григорий Лепс отсудил 18 тысяч рублей за несвоевременно привезенную закуску. При этом компания артиста изначально рассчитывала на 212 тысяч рублей компенсации от подрядчиков за сорванные сроки по поставкам.