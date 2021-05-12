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    12 мая 2021, 16:15

    Внесение Моргенштерна в список угроз нацбезопасности объяснили на Украине

    Наза Салех Захи

    Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) попал черный список на Украине из-за пропаганды культа насилия и жестокости. Об этом заявили в украинской Службы безопасности.

    Внесение Моргенштерна в список угроз нацбезопасности объяснили на Украине

    «СБ Украины предоставила предложения Минкультуры и информполитики Украины включить „указанного гражданина Российской Федерации“, который, среди прочего „во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости“», — процитировало ответ ведомство агентство «Украинские новости».

    Также в Службе безопасности заявили, что россиянин пропагандирует распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Это создает предпосылки для возникновения конфликтов «по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии, к перечню лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины».

    Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Моргенштерна в черный список, написало РИА «Новости».

    Также в черном списке деятелей культуры, создающих угрозу нацбезопасности Украины оказались Олег Газманов, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Валерия Юлия Чичерина.