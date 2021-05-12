Внесение Моргенштерна в список угроз нацбезопасности объяснили на Украине

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) попал черный список на Украине из-за пропаганды культа насилия и жестокости. Об этом заявили в украинской Службы безопасности.

«СБ Украины предоставила предложения Минкультуры и информполитики Украины включить „указанного гражданина Российской Федерации“, который, среди прочего „во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости“», — процитировало ответ ведомство агентство «Украинские новости».

Также в Службе безопасности заявили, что россиянин пропагандирует распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Это создает предпосылки для возникновения конфликтов «по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии, к перечню лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины».

Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Моргенштерна в черный список, написало РИА «Новости».

Также в черном списке деятелей культуры, создающих угрозу нацбезопасности Украины оказались Олег Газманов, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Валерия Юлия Чичерина.