Слухи отправили Моргенштерна в армию. Директор объяснился

Концертный директор рэпера Моргенштерна заявил, что команда прекратила принимать заявки на мероприятия. Так он ответил на вопрос журналистов о повестке в армию, которую якобы получил Алишер.

Об этом сообщил Пятый канал.

«Пока по мероприятиям мы не берем никакие новые заявки. Пока все так. Другие комментарии никакие не готов давать вам. Пока все на стопе», — отметил директор музыканта.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Моргенштерна забирают в армию. Все началось с материала, который опубликовало издание PeopleTalk. На кадрах молодой человек, который, по словам журнала, сильно похож на Алишера, стоит возле других срочников. При этом на нем надета военная форма. Однако пользователи заметили, что на мужчинах теплая военная форма и шапки. Такая одежда мало подходит для начала мая.

Издание также опубликовало ролик, на котором сидящему на стуле призывнику бреют голову. На кадрах трудно рассмотреть его внешность, но издание заверило, что он очень похож на Моргенштерна. При этом в издании допускают, что эти кадры могут быть частью нового проекта рэпера — клипа или ролика для YouTube. Однако в Instagram-аккаунте Моргенштерна уже несколько дней не появлялись обновления.