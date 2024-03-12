Знаменитости 12 марта 2024, 13:02 Внебрачный сын Нагиева нашелся спустя 15 лет Super: у шоумена Дмитрия Нагиева нашелся внебрачный сын, которому уже 15 лет Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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О личной жизни шоумена Дмитрия Нагиева ходило очень много слухов, особенно учитывая, что в последнее время он пропал из поля зрения СМИ. Портал Super сообщил, что получил анонимное письмо о 15-летнем внебрачном сыне актера.

По официальной информации, Нагиев был женат всего один раз на телеведущей Алисе Шер. У них родился сын Кирилл Нагиев, который пошел по стопам отца и сейчас строит актерскую карьеру: недавно он снялся в фильме «Холоп 2».

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Однако после разрыва с Шер были разные версии о спутницах шоумена. Так, актеру приписывали роман с телеведущей Натальей Коваленко в середине нулевых годов. Шоумен эту связь не подтверждал и не опровергал.

Бывшая жена Нагиева, упоминала в своей автобиографической книге «Я была женой Нагиева» о подруге, которая работала на радио. По стечению обстоятельств, Коваленко как раз в те годы была теле- и радиоведущей.

Спустя время — в декабре 2021 года — в прямом эфире финала шоу «Голос» актер поздравил с Днем рождения мальчика по имени Марк.

«Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет — это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с Днем рождения. Я верю, что впереди тебя ждет большая, красивая и счастливая жизнь. И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой», — сказал он.

Кроме того, выяснилось, что подросток подписан на Нагиева в Instagram*, а сам шоумен не фолловит в ответ мальчика ни на одной из его четырех страниц. Но среди подписчиков Марка, портал Super заметил, директора актера и его старшего сына Кирилла Нагиева, а также Наталию Коваленко и ее мать.

Ранее бывший солист «АукцЫона» Сергей Рогожин объяснил отсутствие Нагиева в шоу «Голос».

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.