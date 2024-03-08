08 марта 2024, 09:07
Бывший солист «АукцЫона» Рогожин объяснил отсутствие Нагиева в шоу «Голос»
Сергей Рогожин заявил, что Нагиев не ведет шоу «Голос» из-за большой занятости
Дмитрий Нагиев покинул шоу «Голос» из-за большой занятости в других проектах. Об этом в RuTube-шоу «Так сказать» сообщил заслуженный артист России, бывший солист групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин.
«Дима спросил: „Нас увольняют или это отпуск?“ Но ему не дали четкого ответа на какое время „отпуск“», — уточнил Рогожин
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Он пояснил, что после этого актер подписал контракты на участие в съемках в четырех художественных фильмах одновременно.
«Это очень большая занятость. И когда „Голос“ вернулся, Диме сказали „можно“, а у него нет физической возможности, потому что ему надо работать на съемках»», — отметил экс-солист группы «АукцЫон».
Он пояснил, что по этой же причине Нагиев не стал ведущим премии «Муз-ТВ».
По словам музыканта, актер еще активно снимается в рекламе и других проектах, что увеличивает нагрузку.
Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала о ссоре с актером Дмитрием Нагиевым, который высмеял ее вес. Спустя несколько лет артист извинился за это перед Чеховой.
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