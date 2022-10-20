Власти Украины ввели санкции против Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко | 360°

Знаменитости 20 октября 2022, 23:23 Власти Украины ввели санкции против Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко На Украине ввели санкции против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой РИА "Новости"

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Киев ввел персональные санкции в отношении уроженок Украины — певиц Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко. Документ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Ограничения будут действовать в течение пяти лет. Речь идет о блокировке активов, запрете финансовых операций, аннулировании различных лицензий, запрете на любые действия с недвижимостью. Кроме того, Лорак, Повалий, Седокову и Тодоренко лишат всех наград страны.

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Украинские власти ввели санкции против 2,5 тысячи физических лиц и более 1,3 тысячи компаний. Рестрикции распространены также в отношении российских и белорусских оборонных компаний. Кроме того, СБУ запретила многим известным артистам из РФ въезжать на территорию Украины.

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Ранее сообщалось, что Ани Лорак собирается в большой тур по Европе. Информация о гастролях исполнительницы появилась на ее сайте. Звезда споет в Германии и Чехии, но не выступит в России.