Ани Лорак проедет с гастролями мимо России

На официальном сайте певицы Ани Лорак опубликовали расписание гастрольного тура The Best по Европе. Выяснилось, что артистка не выступит в России, зато споет в Германии и Чехии.

«Название программы The Best говорит само за себя: зрителей ждут как давно любимые, так и совершенно новые песни. Обожаемые миллионами хиты предстанут в обновленном звучании: „Зеркала“, „Сопрано“, „Удержи мое сердце“, „Забирай рай“, „Медленно“, „Зажигай сердце“, „Новый бывший“ и другие», — сообщили в пресс-службе артистки.

Лорак выступит в таких городах, как Гамбург, Оффенбах, Прага и Альтэттинг. Билеты на шоу продают по цене от 35 до 149 евро.

После начала спецоперации на Украине певица не делала никаких заявлений на этот счет. В апреле украинские СМИ сообщили, что Ани Лорак якобы отказалась от выступлений в России.