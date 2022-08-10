Ани Лорак проедет с гастролями мимо России
Певица Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без городов России
На официальном сайте певицы Ани Лорак опубликовали расписание гастрольного тура The Best по Европе. Выяснилось, что артистка не выступит в России, зато споет в Германии и Чехии.
«Название программы The Best говорит само за себя: зрителей ждут как давно любимые, так и совершенно новые песни. Обожаемые миллионами хиты предстанут в обновленном звучании: „Зеркала“, „Сопрано“, „Удержи мое сердце“, „Забирай рай“, „Медленно“, „Зажигай сердце“, „Новый бывший“ и другие», — сообщили в пресс-службе артистки.
Лорак выступит в таких городах, как Гамбург, Оффенбах, Прага и Альтэттинг. Билеты на шоу продают по цене от 35 до 149 евро.
После начала спецоперации на Украине певица не делала никаких заявлений на этот счет. В апреле украинские СМИ сообщили, что Ани Лорак якобы отказалась от выступлений в России.