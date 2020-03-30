Владимир Винокур поделился результатом теста на коронавирус

Тесты на коронавирус начали проходить российские звезды. После госпитализации Льва Лещенко с подтвержденным диагнозом врачей вызвал и юморист Владимир Винокур. Сам процесс взятия мазка, а также результаты анализа он опубликовал на своей странице в Instagram.

На опубликованных снимках видно, как врач ватной палочкой берет соскоб из горла народного артиста. На последующих фотографиях Владимир Винокур вместе с медиками показывает большой палец, а на третьей опубликован протокол проведенного теста. В документе говорится, что коронавируса 2019-nCoV у артиста не выявили.

«Дорогие друзья! Должен поделиться с вами радостным событием! Берегите себя! Всем здоровья», — написал Владимир Винокур.

Ранее коронавирус подтвердился у певца Льва Лещенко. С двусторонним воспалением легких певца госпитализировали в медицинский комплекс московской Коммунарки.

Вместе с ним в больницу уехала и его супруга Ирина. Сначала артиста поместили в реанимацию, но после перевели в палату к жене.