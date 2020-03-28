Льва Лещенко перевели из реанимации в палату к жене

Певца Льва Лещенко, у которого подтвердили коронавирусную пневмонию, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила его жена Ирина.

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — написала она композитору Игорю Крутому. Он переслал сообщение «Московскому комсомольцу».

23 марта Лещенко вместе с женой лег в инфекционную больницу в московском поселке Коммунарка, где находятся больные с подозрением на COVID-19.

11 марта певец прилетел с гастролей из США. Рейс был через французский Марсель. В следующие дни 78-летний исполнитель принял участие в нескольких публичных мероприятиях. Он пришел на день рождения сестры композитора Игоря Крутого. Среди гостей там был и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (сам он рассказал, что не общался с Лещенко).

Также Лещенко участвовал в записи шоу Андрея Малахова. Теперь, как сообщил источник «360», всех сотрудников программ «Привет, Андрей!» и «Прямой эфир» проверяют на коронавирус.