Певец Витас сообщил о смерти своего отца. Владас Грачев умер после продолжительной болезни на 73 году жизни.

О смерти отца Виталий Грачев (настоящее имя Витаса) написал в своем аккаунте в Instagram. В комментариях поклонники певца выражают ему соболезнования и делятся своими историями потерь родных людей.

Владас Грачев умер в субботу, 17 октября, в своем доме в Одессе. Из-за закрытых границ Витас не смог побыть с отцом в его последние дни, а также не приедет на похороны.

Отец Витаса также был исполнителем. Он солировал в вокально-инструментальном ансамбле, сообщает сайт kp.ru. Супруга Владаса Лидия работала художником-модельером. Она умерла в 2001 году из-за тяжелого онкологического заболевания.

Ранее стало известно о смерти вдовы Сергея и матери Федора Бондарчуков Ирины Скобцевой. Она была народной артисткой РСФСР. Скобцева снималась в фильмах мужа, в том числе, в «В войне и мире», где она исполнила роль Элен Безуховой. Этот образ прославил актрису.