Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Она была женой Сергея Бондарчука и матерью Федора Бондарчука.

Она сыграла более чем в 60 фильмах. Скобцева была женой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Федора и Алены Бондарчук. Смерть актрисы подтвердили в аккаунте Instagram кинокомпании Федора Бондарчука.

Ирина и Сергей Бондарчук познакомились, когда актриса училась в Школе-студии МХАТ. Скобцева снималась в фильмах мужа, в том числе в «Войне и мире». Она исполнила роль Элен Безуховой, которая принесла ей большую славу. Как рассказывала сама актриса, во время съемок фильма появились их с Сергеем Бондарчуком дети.

Представитель Бондарчука Мария Далакян также подтвердила «360» информацию о смерти, однако расширенной информацией пока отказалась поделиться.

«Могу только факт подтвердить. Больше никакой информации нет», — заявила собеседница.

Скобцева снялась также в фильмах «Они сражались за Родину», «Любовь земная», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Очарованный странник», «Концерт для двух скрипок», «Такие высокие горы» и многих других. С 1970 года вместе с Сергеем Бондарчуком вела актерскую мастерскую во ВГИКе.

Среди наград Ирины Скобцевой есть орден Почета, орден Дружбы, почетный приз «Кинотавра».