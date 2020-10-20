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    20 октября 2020, 11:07

    Умерла актриса Ирина Скобцева — мать Федора Бондарчука

    Иван Степанов, Юлия Булыгина

    Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Она была женой Сергея Бондарчука и матерью Федора Бондарчука.
    Умерла актриса Ирина Скобцева — мать Федора Бондарчука

    Она сыграла более чем в 60 фильмах. Скобцева была женой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Федора и Алены Бондарчук. Смерть актрисы подтвердили в аккаунте Instagram кинокомпании Федора Бондарчука.

    Ирина и Сергей Бондарчук познакомились, когда актриса училась в Школе-студии МХАТ. Скобцева снималась в фильмах мужа, в том числе в «Войне и мире». Она исполнила роль Элен Безуховой, которая принесла ей большую славу. Как рассказывала сама актриса, во время съемок фильма появились их с Сергеем Бондарчуком дети.

    Представитель Бондарчука Мария Далакян также подтвердила «360» информацию о смерти, однако расширенной информацией пока отказалась поделиться.

    «Могу только факт подтвердить. Больше никакой информации нет», — заявила собеседница.

    Скобцева снялась также в фильмах «Они сражались за Родину», «Любовь земная», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Очарованный странник», «Концерт для двух скрипок», «Такие высокие горы» и многих других. С 1970 года вместе с Сергеем Бондарчуком вела актерскую мастерскую во ВГИКе.

    Среди наград Ирины Скобцевой есть орден Почета, орден Дружбы, почетный приз «Кинотавра».