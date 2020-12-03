Винокур нашел альтернативу предложению Боярского не призывать артистов в армию
Народный артист РСФСР выступил за срочную службу артистов по своей специализации — в различных военных ансамблях.
«Я служил в Московском военном ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Я и служил, и не терял время. Был и певцом, и ведущим, поступил потом в театральный институт», — пояснил Винокур.
Он подчеркнул, что служба в армии не помешало ни одному артисту, особенно представителям старшего поколения.
«Все артисты, которые прошли войну, перенесли невзгоды и стали хорошими артистами», — заключил Владимир Винокур.
Ранее Михаил Боярский заявил, что служба в армии тормозит творческое развитие. Чтобы артисты начали работать в культурной сфере как можно раньше, их стоит освободить от призыва. В противном случае это будет мешать профессии.