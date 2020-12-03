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    03 декабря 2020, 12:59

    Винокур нашел альтернативу предложению Боярского не призывать артистов в армию

    Александра Ломейко, Андрей Фишер

    Предложение Михаила Боярского запретить призыв артистов в армию может иметь альтернативное решение. Советский и российский юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур заметил в беседе с «360», что армейская служба ни ему, ни его коллегам не помешала.
    Винокур нашел альтернативу предложению Боярского не призывать артистов в армию

    Народный артист РСФСР выступил за срочную службу артистов по своей специализации — в различных военных ансамблях.

    «Я служил в Московском военном ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Я и служил, и не терял время. Был и певцом, и ведущим, поступил потом в театральный институт», — пояснил Винокур.

    Он подчеркнул, что служба в армии не помешало ни одному артисту, особенно представителям старшего поколения.

    «Все артисты, которые прошли войну, перенесли невзгоды и стали хорошими артистами», — заключил Владимир Винокур.

    Ранее Михаил Боярский заявил, что служба в армии тормозит творческое развитие. Чтобы артисты начали работать в культурной сфере как можно раньше, их стоит освободить от призыва. В противном случае это будет мешать профессии.