Винокур нашел альтернативу предложению Боярского не призывать артистов в армию

Предложение Михаила Боярского запретить призыв артистов в армию может иметь альтернативное решение. Советский и российский юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур заметил в беседе с «360», что армейская служба ни ему, ни его коллегам не помешала.

Народный артист РСФСР выступил за срочную службу артистов по своей специализации — в различных военных ансамблях.

«Я служил в Московском военном ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Я и служил, и не терял время. Был и певцом, и ведущим, поступил потом в театральный институт», — пояснил Винокур.

Он подчеркнул, что служба в армии не помешало ни одному артисту, особенно представителям старшего поколения.

«Все артисты, которые прошли войну, перенесли невзгоды и стали хорошими артистами», — заключил Владимир Винокур.

Ранее Михаил Боярский заявил, что служба в армии тормозит творческое развитие. Чтобы артисты начали работать в культурной сфере как можно раньше, их стоит освободить от призыва. В противном случае это будет мешать профессии.