Знаменитости 18 марта 2024, 13:07 Винокур на прощании с Ширвиндтом рассказал о родителях актера РИА «Новости»

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Артист Владимир Винокур на прощании с народным артистом Александром Ширвиндтом рассказал о его родителях и поделился, какие качества достались актеру от матери и отца. Церемония прощания проходила у Театра сатиры.

«Она (мать Ширвиндта — прим. ред.) плохо ходила, но была остроумная — Шурик в нее. Когда я спрашивал, Раиса Самойловна, какие планы на вечер, а она уже не ходила, она говорила: „Платье бальное надену и поеду танцевать“», — поделился Винокур.

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По слова артиста, отец Ширвиндта, Анатолий Густавович, был хорошим музыкантом, скрипачом, солистом Большого театра.

Александра Ширвиндта проводили в последний путь аплодисментами. В Театре сатиры актер служил с 1970 года.