Знаменитости 25 июля 2023, 22:01 Викторию Боню потребовали проверить на пропаганду наркотиков Super: Виктория Боня заявила на обвинения в пропаганде наркотиков, что не нарушает закон Кинопоиск

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Телеведущую и актрису Викторию Боню, проживающую за границей, потребовали проверить на пропаганду наркотиков за призыв в соцсети на ретрит с запрещенными в России галлюциногенными отварами. Артистка ответила журналу Super, что не нарушает законов страны, в которой проживает.

Боня напомнила, что живет за границей уже 12 лет, и имеет право делать все, что не нарушает законов этой страны.

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«И если эти законы разнятся в нашей стране и за рубежом, то это не означает, что я нарушаю закон в России. Будем разбираться!» — заявила Боня в разговоре с изданием.

Проблемы с законом у Бони появились из-за рекламы духовных практик с применением отваров из галлюциногенных растений, запрещенных на территории России.

Ранее к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой ввести уголовную статью за пропаганду наркотиков обратилась депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. На это ее спровоцировал пост Виктории Бони в соцсети, в котором блогер пригласила подписчиков на церемонию с галлюциногенными жабами и кактусами.