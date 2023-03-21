Эксклюзив 21 марта 2023, 20:14 «Стала последней каплей». Шаманский пост Бони может привести к появлению уголовной статьи за пропаганду наркотиков Депутат ГД Стенякина потребовала ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков РИА «Новости»

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Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой ввести уголовную статью за пропаганду наркотиков. На это ее спровоцировал пост Виктории Бони в соцсети Instagram*. Та пригласила подписчиков на церемонию с галлюциногенными жабами и кактусами. В комментарии для «360» Стенякина пояснила, что Боня стала последней каплей в череде подобных случаев.

«Боня была просто последней каплей. <…> Этот пост мне начали присылать подписчики и говорить: „Почему ее не наказывают? Почему она безнаказанно это делает?“ Присылали молодые девушки, молодые мамы, у которых подрастают дети. И как мамы подписаны на Боню, так и дети-подростки тоже на нее подписаны. Естественно, они были обеспокоены», — рассказала депутат.

Telegram-канал депутата Госдумы Екатерины Стенякиной / Telegram

Она добавила, что сейчас уголовной ответственности за это нет. За подобное можно получить лишь штраф — до 50 тысяч рублей.

«Мы посмотрели, что никакой уголовной ответственности за это нет, нашли поручение президента, где президент требовал внести изменения в Уголовный кодекс, попросили министра внутренних дел высказать свою позицию о необходимости внесения изменений», — отметила политик.

Собеседница «360» уже получила ответ. В МВД ей сообщили, что подобный законопроект уже разработан. Однако в Госдуму его пока не внесли. Как сообщили правоохранители, предполагается, что уголовная ответственность будет наступать после повторного нарушения. По мнению депутата, эта сможет остановить нарушителей, для которых штраф в 50 тысяч рублей пока что является лишь небольшой издержкой.

Мы прекрасно понимаем, что пост у таких блогеров стоит гораздо дороже, чем 50 тысяч рублей. Соответственно, даже нарушив закон, они все равно остаются в прибыли, могут нарушать его сколько угодно. Екатерина Стенякина депутат Госдумы

*Instagram принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.