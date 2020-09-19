Виктория Боня узнала о смерти отца спустя полгода

«Так плохо я себя не чувствовала еще ни разу в своей жизни! В нашей семье произошло горе. Мой отец ушел из жизни. Хотя мы не жили вместе, у него была другая семья, он все же был нашим с сестрой отцом», — написала Боня.

Она рассказала, что его жена сложная женщина. Она почему-то решила не сообщать о смерти отца его дочерям. Боня заявила, что не осуждает ее, так как она любила, оберегала и заботилась о нем всю жизнь.

Телеведущая рассказала, что ее отец был очень добрым и покладистым человеком, и вспомнила их встречи украдкой после работы и открытки в почтовом ящике на каждый день рождения.

В конце августа Forbes опубликовал блогеров в Instagram, которые за последний год заработали больше всего денег. Боня оказалась на 14-м месте. В разговоре с «360» она заявила, что не понимает, как составляют такие рейтинги, и подчеркнула, что реклама в Instagram — это не основной ее источник дохода. У Бони есть онлайн-школа, своя марка одежды, да и рекламировать она берется далеко не все, что ей предлагают.