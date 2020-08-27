«Немножко смешно, а не престижно». Викторию Боню включили в список Forbes — но она не в восторге
Телеведущая и модель Виктория Боня рассказала, что рекламные посты в Instagram не являются ее основным заработком.
«Это не мой основной доход. У меня онлайн-школа образовательная, плюс марка одежды своя. Я иногда участвую в кампаниях различных брендов», — поделилась бизнес-вумен.
Боня подчеркнула, что не всю рекламу она готова брать. Часть приходится отсеивать.
«Потому что для меня очень важно что я рекламирую. Рекламировать то, что может убить чье-то здоровье я не готова», — ответила она.
Телеведущая привела в пример случай, когда ей на рекламу предлагали средство для похудения, уверяя, что оно «невероятное». После того, как она запросила список побочных эффектов — рекламодатели испарились.
Вместе с тем, она отметила, что включение в этот список для нее является скорее «немножко смешным, чем престижным».
«Такие смешные деньги… Я не хочу никого обидеть, но, допустим, сравнить с Западом, где списки Forbes [составляют] люди [с состоянием] от нескольких десятков миллионов долларов», — пояснила она.
По словам Бони, она не понимает, как издание посчитало ее заработок.
«Я думаю, что это приблизительные цифры. Как они считают, что это — с рекламы? Когда я могу зарабатывать 200 тысяч долларов в месяц, а они считают, что в год я зарабатываю 0,5 [миллиона долларов]», — подытожила она.
Ранее стало известно, что самым богатым блогером стала Ксения Собчак. По оценке Forbes, она заработала почти 1,5 миллиона долларов.