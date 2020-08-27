Журнал Forbes опубликовал список блогеров в соцсети Instagram, которые за последний год заработали больше всего денег. На 14 месте оказалась Виктория Боня. В беседе с «360» она рассказала, что не понимает как проходят подсчеты, и что это скорее «немножко смешно нежели престижно».

Телеведущая и модель Виктория Боня рассказала, что рекламные посты в Instagram не являются ее основным заработком.

«Это не мой основной доход. У меня онлайн-школа образовательная, плюс марка одежды своя. Я иногда участвую в кампаниях различных брендов», — поделилась бизнес-вумен.

Боня подчеркнула, что не всю рекламу она готова брать. Часть приходится отсеивать.

«Потому что для меня очень важно что я рекламирую. Рекламировать то, что может убить чье-то здоровье я не готова», — ответила она.

Телеведущая привела в пример случай, когда ей на рекламу предлагали средство для похудения, уверяя, что оно «невероятное». После того, как она запросила список побочных эффектов — рекламодатели испарились.

Вместе с тем, она отметила, что включение в этот список для нее является скорее «немножко смешным, чем престижным».

«Такие смешные деньги… Я не хочу никого обидеть, но, допустим, сравнить с Западом, где списки Forbes [составляют] люди [с состоянием] от нескольких десятков миллионов долларов», — пояснила она.

По словам Бони, она не понимает, как издание посчитало ее заработок.

«Я думаю, что это приблизительные цифры. Как они считают, что это — с рекламы? Когда я могу зарабатывать 200 тысяч долларов в месяц, а они считают, что в год я зарабатываю 0,5 [миллиона долларов]», — подытожила она.

Ранее стало известно, что самым богатым блогером стала Ксения Собчак. По оценке Forbes, она заработала почти 1,5 миллиона долларов.