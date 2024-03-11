11 марта 2024, 18:01
Виктория Боня осталась без жилья в Монако
Телеведущая Виктория Боня осталась без жилья в Монако из-за проблем с ВНЖ
Известная российская телеведущая и блогер Виктория Боня осталась без дома в Монако. Когда она приехала в страну, обнаружила, что арендованная ею жилплощадь выставлена на продажу. Об этом сообщил Telegram-канал «Светский хроник».
Звезда отсутствовала в Монако почти полгода из-за проблем с оформлением вида на жительство (ВНЖ). Прошлым летом Боне нужно было продлить документы, но она не сделала этого, из-за чего не смогла вернуться после пластической операции.
Реклама
Когда проблемы с документами разрешились, телеведущая вновь приехала в Монако. Там она обнаружила, что ее съемные апартаменты выставили на продажу. Владельцы жилья планируют выручить за продажу 3,19 миллиона евро.
Но и тут всплыл интересный факт. Оказывается, местоположение квартиры девушка дала не совсем точное: она находится не в самом Монако, а в маленьком городке Кап-Д’ай, который расположен на юге Франции в четырех километрах от княжества. Добраться до Монако оттуда можно за 15 минут на транспорте.
Ранее Виктории Боне предложили деньги за интим. Девушка заявила, что была шокирована обещанной суммой.
Блогеры
Виктория Боня
Реклама
Реклама