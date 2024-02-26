Знаменитости 26 февраля 2024, 14:25 Телеведущей Виктории Боне предложили деньги за интим Телеведущей Виктории Боне предложили миллион рублей за ночь с ней Anna Salynskaya / Russian Look / Global Look Press

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Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала подписчикам в Instagram*, что ей пообещали деньги за интим. Девушка заявила, что была очень шокирована после такого предложения.

По словам блогера, незадолго до этого она отдыхала в Дубае. Проходя вечером по улице, Боня задумалась о том, что мужчины стали меньше обращать на нее внимание, чем раньше. Однако неожиданное предложение многое поменяло в ее восприятии.

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«Я даже не знаю, радоваться или горевать. Я пока не могу определиться… За миллион рублей, ребят! И прямо настойчиво очень. Я говорю, ребят, у меня одна сторис в Instagram* стоит полтора миллиона… Как вы вообще могли такое предложить?» — отметила она.

Ранее Боня частично показала лицо после пластической операции.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией