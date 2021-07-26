Виктор Сухоруков назвал причины своего увольнения из Театра имени Моссовета

Актер Виктор Сухоруков рассказал, что у него возникло непонимание с коллегами в Театре имени Моссовета, поэтому он решил уволиться. Как сообщило издание «Говорит Москва», такое заявление артист сделал на фестивале «Хрустальный источник» в Ессентуках.

Артист рассказал, что первым толчком к его уходу из прославленного театра стало появление там нового художественного руководителя. Виктор Сухоруков не посчитал его настоящим лидером, и работать стало сложнее. Актер отметил, что это его личное мнение: он считает худрука слишком слабым для такого коллектива.

«Также у меня произошел конфликт с режиссером, с которым мы сотрудничали много лет. И третье — меня не услышала и не поняла дирекция», — добавил артист.

Виктор Сухоруков не расстраивается из-за своего ухода из театра. Он подчеркивает, что «не пропадет, так как у него все в порядке». Но артист пока не называет другие театры, из которых ему уже поступили предложения.

Виктор Сухоруков 6 июля уволился из Театра имени Моссовета, в котором служил с 2011 года.

Ранее из прославленного театра «Современник» ушла актриса Ольга Дроздова. Она объяснила свое решение тем, что хочет больше времени уделять сыну. Но ее коллега Станислав Садальский уверяет, что все дело в той «специфической ситуации», которая сейчас складывается за кулисами «Современника».