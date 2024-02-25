Знаменитости 25 февраля 2024, 21:42 «Видите, что творится?» Жена Бари Алибасова раскрыла подробности госпитализации мужа Жена Алибасова Елена: музыканта госпитализировали из-за повышения давления РИА «Новости»

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Жена создателя группы «На-На», композитора Бари Алибасова раскрыла подробности госпитализации музыканта. Слова Елены Калининой передал Telegram-канал Shot.

Калинина отметила, что утром мужу стало плохо и она решила сразу позвать медиков для перестраховки.

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«Давление чуть-чуть поднялось и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой? Поэтому мы перестраховались. Он на беговой дорожке еще утром бегал. В прошлом году коронавирус был, зачем допускать до тяжелых состояний?» — сказала Калинина.

Как отметили журналисты Telegram-канала, солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал им другую информацию. По его данным, Алибасов находится в реанимации.

До этого появилась информация, что артиста экстренно положили в московскую больницу из-за инсульта. По данным СМИ, в момент госпитализации он находился в состоянии оглушения.