Знаменитости 05 марта 2024, 19:14 «Видео побило все рекорды». Бородина снялась в кружевном белье Телеведущая Бородина поделилась видео с фотосессии в откровенном кружевном боди РИА «Новости»

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Блогер и телеведущая Ксения Бородина поучаствовала в пикантной фотосессии. Она снялась в откровенном кружевном боди и разместила снимки в своем Instagram*.

«Это видео побило все рекорды по комплиментам. Вы взорвали мне директ. Я редко, но метко себе такое позволяю», — отметила Бородина.

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Она также призналась, что прилагает много усилий для поддержания внешнего вида. Ради фигуры она терпит все ограничения в еде и занимается спортом. Блогер перестала пить спиртные напитки и гордится этим осознанным решением. Здоровый образ жизни оказал положительный эффект на качество ее тела и состояние кожи.

Бородина добавила, что за идеальными формами практически всегда стоит большой труд и строгая дисциплина.

Не так давно Агата Муцениеце рассказала, что ей удалось похудеть до желаемых форм. Она теперь весит 54 килограмма при росте 172 сантиметра.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.