Знаменитости 05 марта 2024, 12:44 «Девичник с Агатой». Актриса Земцова показала «голое» фото с Муцениеце Актриса Наталья Земцова опубликовала откровенное фото с Агатой Муцениеце РИА «Новости»

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Актриса Агата Муцениеце 1 марта отметила свой 35-летний юбилей. На девичнике артистка и ее коллега Наталья Земцова сфотографировали себя топлес. Откровенный снимок опубликовала звезда сериала «Восьмидесятые» в своих соцсетях.

«Девичник с Агатой. Отмечаем ее днюху, сбежали ото всех», — написала Земцова.

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Девушки отдыхали в спа-центре, позировали перед зеркалом, прикрыв руками грудь.

Не так давно Муцениеце рассказала об успешном похудении — ей удалось снизить вес до 54 килограммов при росте 172 сантиметра. По словам артистки, для поддержания формы она качает пресс и три раза в неделю занимается бегом.

Ранее в Сети появились слухи о романе звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого с Муцениеце. При этом жена актера отметила, что они с супругом в отличных отношениях и не в разводе.