«Видела свет, голоса не слышала»: Бабкина рассказала, как выходила из комы

Надежда Бабкина столкнулась со странным ощущением, когда выходила из комы. Певица видела тот самый свет в конце тоннеля. В этот момент Бабкиной показалось, что она находится в какой-то центрифуге.

Пережитыми в больнице ощущениями артистка поделилась в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити». Выпуск с ее участием опубликован на YouTube.

«Видела свет, голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга», — рассказала Бабкина.

По ее словам, это было нечто с жужжащим звуком. В какой-то момент непонятное устройство остановилось, и тогда певица якобы увидела серебристый цвет. После этого Бабкина уже пришла в себя в окружении медиков и начала слышать их голоса.

«Я им первое что сказала, когда они повезли меня в реанимацию: „Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека“», — вспомнила певица.

В тот момент она добавила, что не боится столкнуться с неведомым и вручила свою жизнь в руки специалистов.

Надежда Бабкина попала в больницу 6 апреля и несколько дней провела в искусственной коме. COVID-19, как уверял ее представитель, у артистки не было. Врачи диагностировали артистке двустороннюю пневмонию с поражением около 80% легочной ткани.