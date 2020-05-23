Бабкина рассказала о жизни и смерти во время пневмонии

У певицы было повреждено 80% легких. Об этом музыкальная исполнительница узнала, когда врачи переводили ее из реанимации в обычную палату.

«Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: „Надь, теперь мы можем тебе сказать, 5% жизни тебе оставалось“», — вспомнила Бабкина.

Пока певица лежала в больнице с пневмонией, у ее сына выявили коронавирус. Теперь они вместе ездят в медучреждение на реабилитационные процедуры.

Бабкину госпитализировали 6 апреля. Несколько дней она пролежала в искусственной коме. Представитель певицы говорил об отсутствии у народной артистки COVID-19. Однако несколько СМИ со ссылкой на источники писали, что у звезды была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Бабкину выписали 30 апреля. Предположительно, она заболела из-за неправильной дезинфекции дома.

В мае певица вернулась на съемочную площадку программы «Модный приговор».