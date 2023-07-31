Знаменитости 31 июля 2023, 01:20 Вера Брежнева бросила Константина Меладзе и уехала в Киев — СМИ «Царьград»: Вера Брежнева развелась с Константином Меладзе и переехала в Киев РИА «Новости»

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Певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, по слухам, бросила своего супруга — композитора Константина Меладзе. Об этом сообщил сайт «Царьград».

По данным издания, причиной размолвки семейной пары после восьми лет брака стала проводимая Россией спецоперация на Украине. Якобы Брежнева стала требовать от Меладзе осудить Россию и выступить против СВО, но тот не согласился на уговоры супруги.

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«Царьград» сообщил, что после развода Брежнева вернулась в Киев, а Меладзе — в Москву.

Говорить о достоверности этих слухов пока рано. Никто из супругов эту информацию не подтвердил. Можно лишь отметить, что композитор нигде не высказывается о происходящем ни в положительном, ни в отрицательном контексте, а певица при этом давно не публикует в соцсетях новых фотоснимков с мужем.

После начала специальной военной операции Брежнева отправилась в Польшу вместе с супругом. Недавно ее коллега по цеху Лайма Вайкуле рассказала, что Вера переехала в Латвию и поселилась в Риге.