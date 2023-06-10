Знаменитости 10 июня 2023, 12:58 Названо новое место жительство уехавшей из России певицы Веры Брежневой Певица Лайма Вайкуле рассказала о переехавшей в Ригу Вере Брежневой Соцсети

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Покинувшая Россию после начала спецоперации певица Вера Брежнева переехала в Латвию и поселилась в Риге. Об этом в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» рассказала звезда советской эстрады Лайма Вайкуле.

Певица пояснила, что Брежнева станет участницей ее музыкального фестиваля, который пройдет в Юрмале в июле.

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«Недавно встречалась с Брежневой. Она настоящая, очень красивая. Вера в Риге живет, совсем недалеко от меня», — рассказала Вайкуле.

После начала специальной военной операции Вера Брежнева вместе со своим мужем продюсером и композитором Константином Меладзе уехала из России.

В июне прошлого года бывший пиар-менеджер исполнительницы Анастасия Драпеко заявила, что певица уехала в Польшу, чтобы работать с украинскими беженцами. Она подчеркнула, что Брежнева в Россию возвращаться не намерена.

После этого певица записала несколько новых песен в Латвии и, по данным СМИ, продолжает давать концерты в странах Европы.