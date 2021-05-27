Великобритания создала программу сохранения архива Стивена Хокинга

Правительство Великобритании решило создать программу по сохранению архива умершего ученого Стивена Хокинга. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уже появилось ведомство которое будет искать все предметы, как-то связанные с ним: личные вещи или рукописи. Потом появится музей имени Хокинга.

«Все от основополагающих работ по теоретической физике до сценариев для „Симпсонов“ — и такие объекты, как его персонализированные инвалидные коляски, должны быть сохранены», — рассказал его сын Тим.

Сейчас Университет Кембриджа передал Музею науки в Лондоне в рамках программы «Принятие взамен» все вещи из кабинета ученого.

«Для отца было очень важно, чтобы наука была открыта как можно большему числу людей, была демократизирована и не была прерогативой немногих избранных», — рассказал Тим.

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