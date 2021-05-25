Сергей Собянин открыл музей нефти в центре столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл музей нефти на Сретенском бульваре. Глава города подчеркнул, что нефтяная отрасль является высокотехнологичным сектором экономики, сообщило ИА НСН.

По словам Собянина, 300-летие отрасли является важным событием для российской столицы.

«В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но в Москве есть огромные отряды людей, которые двигают академическую науку, прикладную, образование, которое работает в значительной части на нефтяную отрасль страны, делая ее передовой», — отметил градоначальник.

Сергей Семенович обратил внимание, что нефтяная отрасль России занимает значимую долю в промышленности, бюджете и индустриализации государства. Он уверен, что без нее нашей страны «не было бы в том понимании, в котором мы ее знаем».