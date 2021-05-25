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    25 мая 2021, 14:17

    Сергей Собянин открыл музей нефти в центре столицы

    Полина Петрова

    Мэр Москвы Сергей Собянин открыл музей нефти на Сретенском бульваре. Глава города подчеркнул, что нефтяная отрасль является высокотехнологичным сектором экономики, сообщило ИА НСН.

    Сергей Собянин открыл музей нефти в центре столицы

    По словам Собянина, 300-летие отрасли является важным событием для российской столицы.

    «В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но в Москве есть огромные отряды людей, которые двигают академическую науку, прикладную, образование, которое работает в значительной части на нефтяную отрасль страны, делая ее передовой», — отметил градоначальник.

    Сергей Семенович обратил внимание, что нефтяная отрасль России занимает значимую долю в промышленности, бюджете и индустриализации государства. Он уверен, что без нее нашей страны «не было бы в том понимании, в котором мы ее знаем».