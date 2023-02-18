Эксклюзив 18 февраля 2023, 11:49 «Великая женщина». Актриса Машная — о смерти бывшей жены Высоцкого Актриса Машная назвала скончавшуюся Людмилу Абрамову великой женщиной РИА «Новости»

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Умершая бывшая супруга барда Владимира Высоцкого Людмила Абрамова была в жизни великой женщиной. Об этом «360» сказала актриса театра и кино Ольга Машная.

О смерти Абрамовой на 84-м году жизни стало известно утром в субботу, «360» эту информацию подтвердил ее сын Никита Высоцкий.

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«Великая женщина. Она маленькая и хрупкая, но с большим талантом. Этого не может быть, я не могу поверить», — сказала Машная.

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Абрамова родилась 16 августа 1939 года. В 1963 году она окончила ВГИК, снималась в советских картинах «Восточный коридор», «713-й просит попытку и других». Работала над сценарием к кинофильму «Пока не выпал снег».

В период с 1965 по 1970 год Абрамова была замужем за Владимиром Высоцким, родила ему сыновей Аркадия и Никиту.

Актриса также была худруком дирекции по созданию московского музея Высоцкого.