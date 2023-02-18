Эксклюзив 18 февраля 2023, 11:47 Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого Никита Высоцкий сообщил о смерти своей матери, актрисы и сценаристки Людмилы Абрамовой РИА «Новости»

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Бывшая жена певца Владимира Высоцкого актриса и сценаристка Людмила Абрамова умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщил «360» ее сын, актер и сценарист Никита Высоцкий.

«Вчера скончалась. Она пять лет болела», — сказал Высоцкий, не уточнив, каким недугом страдала его мать.

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Ранее актер Вениамин Смехов в Facebook* написал о смерти бывшей жены Высоцкого.

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«Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты», — отметил Смехов.

Он напомнил, что Абрамову называли, «толковым словарем» Высоцкого. Она наизусть знала каждую поэтическую строчку барда.

Абрамова родилась 16 августа 1939 года. В 1963 году окончила ВГИК. Еще будучи студенткой, познакомилась на съемках фильма с Высоцким и вышла за него замуж. Пара состояла в браке с 1965 по 1970 годы.

Пять лет назад в Нижнем Тагиле скончалась народная артистка России и первая жена певца — Иза Высоцкая.

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