Знаменитости 15 августа 2023, 21:47 Вдову Александра Градского снова ограбили Грабители ворвались в дом вдовы Александра Градского РИА «Новости»

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Вдова певца Александра Градского сообщила об ограблении своего дома в деревне Новоглагольево. Марина Коташенко-Градская уже подала заявление в полицию. Об этом написали «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам вдовы музыканта, грабители ворвались в дом и вынесли из него посуду, стулья и проектор. Оценить ущерб женщина не смогла. В ситуации предстоит разобраться правоохранителям.

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Это уже не первое ограбление вдовы Александра Градского за последние пару лет. В январе 2022 года неизвестные подстроили ДТП с автомобилем Коташенко-Градской. Угрожая оружием, они заставили женщину отвезти их в ее дом в Новоглаголево и отдать им 100 миллионов рублей.

В октябре 2022 года Наро-Фоминский городской суд приговорил одного из участников ограбления Умеджона Жабборова к восьми годам и двум месяцам заключения в колонии строгого режима.