Вдова Задорнова рассказала, что познакомилась с сатириком после его шутки

Вдова Михаила Задорнова Елена Бомбина рассказала, как познакомилась с сатириком. По ее словам, в первую встречу он пошутил над ней. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на программу «Судьба человека».

Елене было 19 лет, когда она пришла с подругой на концерт юмористов. Та и познакомила ее с Задорновым. Самой Бомбиной очень нравилось его творчество.

«Он спросил, кто я по профессии. Я училась в рижском институте по профессии кибернетика. Михаил сказал: „Ну какой вы кибернетик. Подойдите к зеркалу“», — рассказала женщина.

Она добавил, что юморист был романтиком. Их отношения развивались медленно. Первый год они никак не сближались и общались только на «вы». Задорнов в то время постоянно приглашал ее театры и музеи.

Ранее телеведущая Регина Дубовицкая с особой теплотой вспоминала курьезные случаи, связанные с Задорновым. По ее словам, юмористу часто удавалось подшутить над ней.

Артистка рассказала, что во время их первой встречи Задорнову удалось ее обхитрить. Задорнова порекомендовал Дубровицкой один из его друзей. Женщина пригласила Задорнова для того, чтобы он продемонстрировал свой номер. Однако Задорнов вместо юмористического выступления начал читать Дубровицкой стихи.