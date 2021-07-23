Дубовицкая рассказала о своей первой встрече с Задорновым

Михаил Задорнов ушел из жизни в 2017 году. Однако юморист до сих пор остается в сердцах друзей и фанатов. Телеведущая Регина Дубовицкая с особой теплотой вспоминала курьезные случаи, связанные с Задорновым. По ее словам, юмористу часто удавалось подшутить над ней. Об этом сообщило «Утро.ру».

Артистка расскала, что во время их первой встречи Задорнову удалось ее обхитрить. Задорнова порекомендовал Дубровицкой один из его друзей. Женщина пригласила Задорнова для того, чтобы он продемонстрировал свой номер. Однако Задорнов вместо юмористического выступления начал читать Дубровицкой стихи.

«Я говорю: „Мне нужен юмористический рассказ“. Он опять мне: „Я знаю такие хорошие стихи“. Я согласилась, но сразу не поняла, а он мне начал читать Рождественского», — рассказала телеведущая.

Лишь спустя время она узнала, но номер у Задорнова готов не был. Именно поэтому юморист начал декламировать стихи.

Кроме того, должностью телеведущей Дубовицкая обязана именно Задорнову. Во время концерта во Львове он вытащил ее на сцену. Но Дубовицкая растерялась и не смогла ничего сказать.

«Говорил Задорнов, я молчала. Но он сделал хитрую вещь», — вспомнила она.

Задорнов, произнося свою речь, специально допустил ошибку в дате первого конкурса артистов эстрады. Дубовицкая поправила его и таким образом смогла побороть робость.