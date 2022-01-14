Вдова Мягкова умерла, не прожив и год после его смерти

Скончалась актриса театра и кино Анастасия Вознесенская. Ей было 78 лет. Звезда фильма «Гараж» скончалась менее чем через год после смерти мужа, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом на своей странице в Facebook написал публицист Леонид Соколов.

Вознесенская сыграла свои лучшие роли в театре, в том числе в МХТ имени Чехова, но запомнилась прежде всего по ролям в фильме «Майор Вихрь» Евгения Ташкова и комедии Эльдара Рязанова «Гараж», сообщил публицист.

«Сумела прожить без любимого Андрея Мягкова лишь 10 месяцев и три недели», — отметил Соколов.

Вознесенская родилась в Москве 27 июля 1943 года. Училась в Школе-студии МХАТ. В 1963 году вышла замуж за Андрея Мягкова, который был ее однокурсником. После окончания школы Вознесенскую приняли в труппу театра «Современник». После того как из «Современника» ушел Олег Ефремов, она вслед за ним перешла в МХАТ, а после раскола осталась с ним в МХТ имени Чехова.

Мягков умер в феврале 2021 года. Ему было 82 года. Сообщалось, что он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Тогда Вознесенская из-за проблем со здоровьем не смогла посетить церемонию прощания с мужем.