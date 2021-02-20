Вдова Мягкова не пришла на прощание с мужем

Актриса Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания с собственным мужем актером Андреем Мягковым. Траурное мероприятие проходило в МХТ имени Чехова.

Об этом рассказала театральный режиссер театра «Практика» Марина Брусникина. Она пояснила, что плохое самочувствие не позволяет Вознесенской покидать квартиру.

«По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется. Рядом с ней сейчас находятся ее племянники», — процитировал Брусникину канал Teleprogramma.pro.

Актер Андрей Мягков скончался накануне. 20 февраля его похоронили на Троекуровском кладбище. Мягков стал известен на весь Советский Союз, когда попал в кино. На большом экране он впервые появился в картине Элема Климова «Похождения зубного врача» в 1965 году.

Зрители особенно любят роли Мягкова в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Он сыграл главных героев в таких кинохитах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и других. Мягков дважды становился лучшим актером по опросу журнала «Советский экран» в годы выхода этих рязановских комедий. Всего в его фильмографии более полусотни работ. Ему было 82 года.