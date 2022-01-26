Вдова Градского назвала свою главную задачу после смерти музыканта

Вдова Александра Градского Марина Коташенко попросила всех, кто знал и уважал ее мужа, помочь сохранить ей добрую память о нем. Послание женщины опубликовал «МК».

«У нас в семье большая трагедия, все мы очень переживаем. Смерть Александра Борисовича Градского — огромная потеря для страны и всей мировой культуры. Но, помимо этого, четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника. <…> Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло еще одно испытание — нападение», — написала Коташенко.

По ее словам, главное сейчас — то, что все родные и близкие Градского живы и здоровы, с остальным разберется следствие. Она добавила, что не может больше разглашать никакую информацию об этом деле .

«Сейчас передо мной стоит главная задача — сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать наших детей. Я сделаю для этого все», — подчеркнула вдова.

Она сказала, что у близких певца вызывает недоумение, досаду и горечь то, что имя Градского в последнее время часто появляется в скандальных хрониках, СМИ дают информацию, которая не соответствует действительности.

Она заверила, что вопросы наследства решаются профессионально и спокойно, эта процедура проходит достойно, ни у кого нет претензий.

Ранее адвокат Коташенко Александр Добровинский заявил, что СМИ пытались оболгать ее, говоря, что она медлила с обращением в полицию после похищения у нее 100 миллионов рублей.