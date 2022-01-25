Адвокат опроверг сообщения о том, что вдова Градского медлила с заявлением в полицию после ограбления

Вдова Александра Градского Марина Коташенко сообщила в полицию об ограблении через два часа после случившегося, а не через семь, как писали в СМИ. Об этом заявил ее адвокат Александр Добровинский.

«Вскрылась очередная ложь и попытка дискредитации Марины Коташенко. Кто-то сказал, что Марина сообщила об ограблении в правоохранительные органы спустя лишь семи часов», — заявил адвокат.

По его словам, СМИ подхватили этот слух, а хейтеры начали строить подозрения по поводу инсценировки преступления.

«На самом деле Марина сообщила об ограблении через два часа — как раз после того, как смогла оправиться от шока, а для многих это действительно является большим шоком и вводит в ступор. Так что предлагаю всем завистникам перестать судачить и дать следствию делать свою работу, тем более что одного подозреваемого уже удалось задержать», — заключил Добровинский.

Ранее 25 января стало известно, что полиция задержала одного из-подозреваемых в краже у Коташенко 100 миллионов рублей. Ограбление произошло 16 января, преступники, по предварительным данным, заранее разработали план.