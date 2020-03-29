«Важно, что ты остался дома». Звезды ТВ призвали смотреть программы конкурентов, но не выходить на улицу

Российские звезды записали общее обращение, в котором призвали жителей страны оставаться дома. Знаменитости, которые выступают на разных телеканалах, рассказали, какие передачи можно посмотреть у прямых конкурентов. Они подчеркнули, что неважно, какой именно канал люди будут смотреть, главное, чтобы они делали это дома.

В ролике приняли участие несколько десятков российских звезд. К людям обратились актеры, музыканты, ведущие, блогеры, комики, журналисты и даже герои мультиков. Все они — лица определенного телеканала, и каждый из них порекомендовал, что можно посмотреть во время самоизоляции. Однако советовали они только те шоу, которые выходят на других каналах.

«Неважно, что ты смотришь. Важно, что ты остался дома», — объяснил Гарик Харламов главный посыл ролика.

Неделя с 28 марта по 5 апреля выходная для большинства россиян. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны. Такая мера нужна для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

Однако просмотр телевизора не единственное занятие, которым можно заняться на выходной неделе. «360» рассказал о том, как еще можно провести свободное время с пользой.

По последней информации, в России 1534 человека заболели COVID-19. Большая часть пациентов в Москве — там зафиксировали две трети всех случаев заболевания. Сайт RT отметил, что зараженные обнаружены в 65 регионах страны.