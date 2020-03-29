Нерабочая неделя еще только началась, а многие уже задаются вопросом: чем занять себя во время неожиданного отпуска?

Всю следующую неделю многим россиянам предстоит провести в отпуске, во время которого рекомендовано оставаться дома. С одной стороны, отдых — это прекрасно, но с другой — оказалось, что многие граждане не знают, чем себя занять на домашней самоизоляции. По крайней мере, о такой проблеме рассказали российские пользователи соцсетей.

«360» подумал и решил предложить несколько вариантов приятного и полезного времяпрепровождения для тех, кому на следующей неделе не придется работать.

Начнем с самых простых и очевидных.

Изучите иностранный язык

Свободное время можно посвятить упражнениям по иностранному языку, на которые посреди рабочей недели обычно не хватает времени и сил. Можно углубить знания, а можно и взяться за новый. Существует множество онлайн-курсов по самым разным языкам, даже экзотическим. Почему бы и нет?

Читайте книги, смотрите фильмы

Наверняка у каждого за время работы в интенсивном графике накопилось определенное количество книг, фильмов, сериалов, которые давно хотелось прочитать или посмотреть, да все было некогда. Так вот сейчас самое время! Лучше всего заранее составить список к чтению и просмотру, и можно приступать.

Устройте себе праздник

Часто во время рабочей недели нет времени и на кулинарные изыски — пришел с работы, наскоро поел и завалился на диван. А теперь можно порадовать себя вкусным ужином (не готовите сами — закажите пиццу), хорошим вином… Пусть будет праздник без официального повода.

Займитесь спортом

Если же вы придерживаетесь ЗОЖ, то самоизоляция точно не повод бросать тренировки. Да, фитнес-центры в Москве закрыли, но у вас дома наверняка найдутся подручные средства, чтобы держать свое тело в тонусе. Кстати, многие фитнес-блогеры уже вовсю ведут свои программы, адаптированные под домашний вариант.

Приведите дом в порядок

Так порой не хочется свой единственный выходной в неделе тратить на генеральную уборку… Но сейчас можно себя успокоить: впереди будет еще много выходных. Так что самое время помыть полы, убраться на балконе, починить шкаф, переклеить обои… В общем, за время самоизоляции можно сделать свою квартиру идеальной. Кто знает, когда еще будет такая возможность.

Уделите время своим близким

Если вы живете не один, то для вас есть еще один плюс в самоизоляции: можно провести больше времени с близкими людьми. Для кого-то это шанс получше узнать друг друга, наконец, в кои-то веки поговорить по душам и разобраться в отношениях.

Почувствуйте себя монахом-отшельником

А вот это уже вариант для одиночек. Самоизоляция — самое время подумать о душе, о вечном. Наконец-то у вас будет достаточно времени наедине с собой и Богом, чтобы наконец ответить на долго мучившие вас вопросы. Можно, например, для этого взять «Духовные упражнения» иезуитского проповедника Игнатия Лойолы. Или «Хагакурэ», духовное руководство для самураев. Может быть, после самоизоляции вы станете другим человеком и решите кардинально изменить свою жизнь?

Заведите дневник

Наконец, можно подумать и о потомках. Ведь пандемия — не такое частое явление в истории, так что мы с вами в каком-то смысле застали уникальное время. Перенесите на бумагу (или на монитор) свои мысли, переживания по этому поводу. Расскажите, как вы выживаете во время пандемии, массовой паники, перекрытия границ и вынужденной самоизоляции. Когда-то, возможно, ваш дневник станет ценным историческим документом для потомков.