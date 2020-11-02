«Вашингтон» опубликовал видео с Овечкиным в роли страшного монстра

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост из серии роликов с игроками команды. На первом из них нападающий сборной России Александр Овечкин изображен в роли страшного монстра.

В серии роликов Александр Овечкин, который с 2005 года играет за американский «Вашингтон Кэпиталз», и его партнеры по команде Ти Джей Оши, Дмитрий Орлов, Никлас Бэкстрем, Джон Карлсон и Карл Хагелин представлены в образах монстров. Короткие видео сопровождает зловещая музыка.

На кадрах крутящаяся голова 35-летнего форварда превращается в злодея.

Сейчас Овечкин находится в Москве, где продолжает подготовку к новому сезону НХЛ, пишет «Газета.ru».

Жители разных стран по всему миру провели самую «ужасную» ночь в году. На этот раз Хэллоуин выдался особенно устрашающим, так как к привычным летучим мышам, привидениям, ведьмам и скелетам добавился коронавирус. Смертельную инфекцию просто нельзя было не включить в праздник. Что из этого вышло — в материале «360».