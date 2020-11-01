Скелеты-медики и тыквы в масках. Коронавирус сделал Хэллоуин еще страшнее
В этом году подготовка к Хэллоуину была особенной, так как многие хотели обыграть тему коронавируса. Перед 31 октября люди запаслись тематическими костюмами, масками и тем, из чего можно сделать большой страшный вирус. Фотографиями и видео пользователи со всего мира делились в соцсетях.
Хозяин этого частного дома разыграл у себя во двое целый спектакль. Скелеты с тележкой отправились за продуктами, а на газоне останки в белых халатах убегают от коронавируса. При этом бросается страшной болезнью в других тоже скелет.
Автор этого фото заснял украшения своих соседей. Они не стали настолько погружаться в тему, как в предыдущем случае, а просто сделали пиньяту в виде коронавируса. Дети смогут разбить ее и получить заветные сладости.
Ночью декорации смотрятся особенно впечатляюще. Некоторые выбирали скелеты и тыквы с подсветкой, но при этом не забыли про главное правило пандемии — надеть маски. Теперь жуткие оскалы прикрывают средства защиты.
Всевозможных резных тыкв много на каждый Хэллоуин, но в этот раз их было особенно большое количество. Масками же все запаслись впрок.
Были и вот такие варианты оранжевых овощей. К ним затесался и самодельный коронавирус.
Этот парень точно придумал один из самых необычных костюмов. Надувной шар и пластиковые стаканчики сделали из него главного антигероя 2020-го.
Еще год назад сложно было бы догадаться, что происходит во дворе автора подобной инсталляции. Но сейчас сразу становится понятно, что скелет-врач берет мазок на COVID-19. Согласитесь, вышло очень реалистично и страшно. Все в духе праздника.
Не забыли нарядить и домашних любимцев. Для пса выбрали маску с изображением челюсти.
А здесь во всей красе котовирус. Получилось весьма забавно, но хвостатые явно не рады своим хэллоуинским костюмам.
Конечно, были и привычные наряды с декорациями. Люди перевоплощались в ведьм, монстров, супергероев и украшали свои дома всевозможной атрибутикой.
Но некоторые явно перестарались. Житель Техаса, например, так реалистично разложил макеты окровавленных трупов, что соседи несколько раз вызывали полицию.
А здесь засняли на видео, как сотрудник магазина в костюме и на ходулях пугает заходящих посетителей. От такой неожиданности можно и заикой остаться.
Котиков наряжали не только в коронавирус. Хозяева этих двух черных питомцев превратили в летучих мышей. Правда, они не полетели, а дружно зашагали по коридору. Лучше смотреть со звуком.