Скелеты-медики и тыквы в масках. Коронавирус сделал Хэллоуин еще страшнее

Жители разных стран провели самую «ужасную» ночь в году. На этот раз Хэллоуин выдался особенно устрашающим, так как к привычным летучим мышам, привидениям и скелетам добавился коронавирус. Смертельную инфекцию просто нельзя было не включить в праздник — и вот, что из этого вышло.

В этом году подготовка к Хэллоуину была особенной, так как многие хотели обыграть тему коронавируса. Перед 31 октября люди запаслись тематическими костюмами, масками и тем, из чего можно сделать большой страшный вирус. Фотографиями и видео пользователи со всего мира делились в соцсетях.

Хозяин этого частного дома разыграл у себя во двое целый спектакль. Скелеты с тележкой отправились за продуктами, а на газоне останки в белых халатах убегают от коронавируса. При этом бросается страшной болезнью в других тоже скелет.

Автор этого фото заснял украшения своих соседей. Они не стали настолько погружаться в тему, как в предыдущем случае, а просто сделали пиньяту в виде коронавируса. Дети смогут разбить ее и получить заветные сладости.

Ночью декорации смотрятся особенно впечатляюще. Некоторые выбирали скелеты и тыквы с подсветкой, но при этом не забыли про главное правило пандемии — надеть маски. Теперь жуткие оскалы прикрывают средства защиты.

Всевозможных резных тыкв много на каждый Хэллоуин, но в этот раз их было особенно большое количество. Масками же все запаслись впрок.

Были и вот такие варианты оранжевых овощей. К ним затесался и самодельный коронавирус.

Этот парень точно придумал один из самых необычных костюмов. Надувной шар и пластиковые стаканчики сделали из него главного антигероя 2020-го.

Еще год назад сложно было бы догадаться, что происходит во дворе автора подобной инсталляции. Но сейчас сразу становится понятно, что скелет-врач берет мазок на COVID-19. Согласитесь, вышло очень реалистично и страшно. Все в духе праздника.

Не забыли нарядить и домашних любимцев. Для пса выбрали маску с изображением челюсти.

А здесь во всей красе котовирус. Получилось весьма забавно, но хвостатые явно не рады своим хэллоуинским костюмам.

Конечно, были и привычные наряды с декорациями. Люди перевоплощались в ведьм, монстров, супергероев и украшали свои дома всевозможной атрибутикой.

Но некоторые явно перестарались. Житель Техаса, например, так реалистично разложил макеты окровавленных трупов, что соседи несколько раз вызывали полицию.

А здесь засняли на видео, как сотрудник магазина в костюме и на ходулях пугает заходящих посетителей. От такой неожиданности можно и заикой остаться.

Котиков наряжали не только в коронавирус. Хозяева этих двух черных питомцев превратили в летучих мышей. Правда, они не полетели, а дружно зашагали по коридору. Лучше смотреть со звуком.