Знаменитости 31 января 2024, 03:41 Дочь Агутина и Варум раскритиковали за откровенный образ на концерте в США Дочь Агутина и Варум выступила на концерте в откровенном наряде РИА «Новости»

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Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум 24-летняя Елизавета-Мария выступила в одном из американских клубов со своей группой Bruvvy. Перед публикой девушка предстала в микро-шортах, футболке Metallica и телесных ботфортах. Видео с выступления привел Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Авторы канала напомнили, что сама Варум в молодости выступала и в более откровенных нарядах.

Впрочем, интернет-пользователи наряд девушки не оценили. Видео юной певицы собрало большое количество дизлайков.

В мае прошлого года общественники потребовали отменить концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина в Краснодаре из-за их позиции по специальной военной операции. С такой инициативой выступил глава Екатеринодарского отделения общества «Царьград» Никита Изюмов. Ранее Леонид Агутин выступал с критикой спецоперации.