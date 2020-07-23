23 июля 2020, 23:55
Варнава получила цветы от известного визажиста
Ведущая Екатерина Варнава выложила в Instagram-stories видео с букетом цветов. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
«От красивого мужчины красивые цветы», — написала она.
Также Варнава отметила и самого дарителя — им оказался визажист Андрей Шилков.
Ранее поклонники выяснили имя тайного возлюбленного Варнавы. Фанаты уверены, что 35-летняя юмористка состоит в романтических отношениях с 28-летним актером и режиссером Александром Молочниковым.