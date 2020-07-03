Поклонники раскрыли имя таинственного возлюбленного Екатерины Варнавы

Фанаты артистки из Comedy Woman провели целое расследование. В нем они опирались на информацию, которую звезда сообщала в своих интервью.

Недавно Варнава поведала, что завершились ее длительные отношения с женихом, танцором Константином Мякиньковым. Она отметила, что практически сразу же нашла нового возлюбленного. Однако личность своего нового мужчины не раскрыла. При этом звезда оставляла намеки во время интервью.

Благодаря этому поклонники собрали все эти сведения в единый образ и узнали имя. Фанаты уверены, что 35-летняя Варнава состоит в романтических отношениях с 28-летним актером и режиссером Александром Молочниковым. В своей теории поклонники уверены на сто процентов.

Ключевой подсказкой оказалась информация о сотрудничестве с тайным мужчиной на шоу «Танцы со звездами». Кроме того, Варнава говорила, что избранник связан с искусством, но не приходится ей коллегой.

Варнава встречалась с Мякиньковым шесть лет. Известно, что они разошлись после неудачных попыток завести детей.