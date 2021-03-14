Варлей пожаловалась на украденную «Песню про медведей»

Героиня фильма «Кавказская пленница», советская и российская актриса Наталья Варлей заявила, что у нее украли «Песню про медведей». Варлей рассказала, как отбирали исполнительниц песни, в эфире Первого канала.

Режиссер Леонид Гайдай рассматривал разных певиц для исполнения знаменитой песни, прозвучавшей в фильме, но, по словам Варлей, все исполнительницы казались ему слишком профессиональными. И тогда он предложил спеть ей. Варлей рассказала, что Гайдай остался доволен результатом и заявил ей, что в фильме прозвучит песня именно в ее исполнении.

Но в ситуацию вмешался композитор Александр Зацепин. Варлей рассказала, что он предложил спеть Аиде Ведищевой и остановил свой выбор на ней, объяснив тем, что она «поет лучше».

Композитор же заявил, что на самом деле все было не так. По словам Зацепина, сначала «Песню про медведей» записала Ведищева, а уже потом — Варлей.

Варлей ранее в своей автобиографической книге «Канатоходка» рассказала о домогательствах Гайдая. Это произошло во время съемок «Кавказской пленницы», когда они отмечали день рождения актера Александра Демьяненко, сыгравшего роль Шурика.