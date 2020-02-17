Валерия возмутила поклонников фразой о «совковом мышлении»

Певица Валерия показала подписчикам свой новый образ. Те решили, что подобран он не совсем удачно. Артистка все списала на «совковое мышление» и получила за это волну критики.

На фотографии, которую Валерия опубликовала в Instagram, она примерила на себя «необычный образ».

«Фото совершенно „сырое“, без малейшей ретуши», — заметила артистка.

Выбранная Валерией одежда и макияж понравились не всем. В комментариях заметили, что она «выглядит, как взрослая тетя, молодится».

«Совковое мышление неискоренимо», — парировала Валерия, чем и вызвала массовое недовольство.

В Сети заметили, что при критике певица тут же «опускается до оскорблений» и ведет себя так же, как и другие знаменитости.

«Пока их нахваливают, то и они милашки, в благодарности рассыпаются», — написали в комментариях.

Валерия на это ответила, что реагирует на хамство, «которое терпеть ни от кого не намерена». Она посоветовала критикам учиться общаться.

«А чем вам претит совковое мышление?» — поинтересовались у артистки. На это она заявила, что «из советского прошлого мы взяли все хорошее, а все плохое — из „совка“». Люди заметили, что «жили в это время, и оно не было таким плохим».