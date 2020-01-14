    14 января 2020, 10:36

    Валерия с иронией отреагировала на призыв уехать из России

    Александра Ломейко

    Певице Валерии посоветовали навсегда уехать за границу. В ответ на пожелание хейтера артистка предложила отписаться от нее в соцсетях. Другие подписчики Валерии поддержали своего кумира.

    Об отдыхе в Дубае Валерия рассказала в Instagram, проиллюстрировав пост своим фото. Певица пожаловалась, что ей не повезло с погодой.

    «Три дня лил дождь такой силы, что затопило половину города», — написала она, добавив, что в городе пробыла ровно половину из «отпускных» дней. При этом Валерия призналась, что отдых удался.

    Пользователь под ником @buevich.t в комментариях признался, что певица «надоела», и пожелал, чтобы она уехала «туда навсегда».

    Валерия с иронией отреагировала на призыв уехать из России | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    «Может, отпишетесь лучше?» — с иронией поинтересовалась Валерия.

    Ее поклонники возмутились поведению хейтера, назвав его злым человеком, пообещав «остаться с Валерией» и пожелав хорошей погоды. Некоторые ответили на негативное предложение тоже с долей шутки.

    «Вам сейчас очень плохо, понимаю. Уверена, что вы сможете выдержать все испытания», — писали пользователи.