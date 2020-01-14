Валерия с иронией отреагировала на призыв уехать из России
Об отдыхе в Дубае Валерия рассказала в Instagram, проиллюстрировав пост своим фото. Певица пожаловалась, что ей не повезло с погодой.
«Три дня лил дождь такой силы, что затопило половину города», — написала она, добавив, что в городе пробыла ровно половину из «отпускных» дней. При этом Валерия призналась, что отдых удался.
Пользователь под ником @buevich.t в комментариях признался, что певица «надоела», и пожелал, чтобы она уехала «туда навсегда».
«Может, отпишетесь лучше?» — с иронией поинтересовалась Валерия.
Ее поклонники возмутились поведению хейтера, назвав его злым человеком, пообещав «остаться с Валерией» и пожелав хорошей погоды. Некоторые ответили на негативное предложение тоже с долей шутки.
«Вам сейчас очень плохо, понимаю. Уверена, что вы сможете выдержать все испытания», — писали пользователи.